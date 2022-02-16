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В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии

16 февраля 2022 12:33
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В квартире в Москве нашли восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии

В Москве госпитализировали двух восьмимесячных близнецов, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам восемь месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", — рассказали в ведомстве.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранительные органы оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действия родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Позже в ведомстве уточнили, что отец и мать близнецов находились дома в состоянии опьянения. Их уже лишали родительских прав в отношении других детей.

Материалы процессуальной проверки изъяли из органа полиции и передали в СК, сообщает РИА Новости.

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