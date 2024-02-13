Я нашел ошибку
Главные новости:
В губернии стартует общественно-просветительская акция «За родное – за своё»
В Самарской области прошли соревнования по горнолыжному спорту "Соколята"
В Самарской области прошли соревнования по горнолыжному спорту "Соколята"
8 марта, в Самаре продолжится сезон российской футбольной премьер-лиги
8 марта в Самаре продолжится сезон российской футбольной премьер-лиги
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил областного министра спорта
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил областного министра спорта
В самарском аэропорту совершил незапланированную посадку самолет Санкт-Петербург – Душанбе
В самарском аэропорту совершил незапланированную посадку самолет Санкт-Петербург – Душанбе
Самарец убедил знакомую принять наркотики с алкоголем
Самарец убедил знакомую принять наркотики с алкоголем
У жителя Самарской области, водившего машину пьяным, конфискован автомобиль
У жителя Самарской области, водившего машину пьяным, конфискован автомобиль
Самарец поблагодарил сотрудников ДПС за помощь
Самарец поблагодарил сотрудников ДПС за помощь
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.08
0.19
EUR 98.15
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает послушать живые мелодии джаза
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» приглашают самарцев в ближайшие выходные
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Курумоче горел дачный дом на площади 60 квадратных метров

13 февраля 2024 11:26
201
В Курумоче горел дачный дом на площади 60 квадратных метров

11 февраля в 05 часов 20 минут в сельском поселении Курумоч, Волжского муниципального района, в садовом некоммерческом товариществе «Энергетик» горел дачный дом на площади 60 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На пожаре подавались 3 ствола «Б», работали 4 звена газодымозащитной службы. В 06 часов 04 минуты была объявлена локализация пожара, в 06 часов 43 минуты - ликвидация открытого горения.
В тушении участвовали 21 человек, 6 пожарных расчётов. На пожаре погибших и пострадавших нет, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В селе Самарской области горела баня на площади 25 кв. метров
13 февраля 2024, 12:40
В селе Самарской области горела баня на площади 25 кв. метров
Горела крыша бани, кровля и перекрытие частично обрушены. Происшествия
135
С 5 по 12 февраля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 65 техногенных пожаров.
12 февраля 2024, 15:45
За прошедшую неделю в регионе ликвидированы 8 пожаров повышенной сложности, спасены 9 человек
С 5 по 12 февраля на территории Самарской области пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 65 техногенных пожаров. Общество
606
Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки
12 февраля 2024, 13:52
Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Горел дом общей площадью 150 квадратных метров. Происшествия
663
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил областного министра спорта
13 февраля 2024  13:50
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил областного министра спорта
107
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024»
13 февраля 2024  10:32
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024»
247
До конца дня 13 февраля местами по Самарской области и Самаре сохранится туман
13 февраля 2024  09:16
До конца дня 13 февраля местами по Самарской области и Самаре сохранится туман
258
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке
12 февраля 2024  12:50
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"
577
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
12 февраля 2024  12:18
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
607
Весь список