В Курумоче горел дачный дом на площади 60 квадратных метров

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11 февраля в 05 часов 20 минут в сельском поселении Курумоч, Волжского муниципального района, в садовом некоммерческом товариществе «Энергетик» горел дачный дом на площади 60 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На пожаре подавались 3 ствола «Б», работали 4 звена газодымозащитной службы. В 06 часов 04 минуты была объявлена локализация пожара, в 06 часов 43 минуты - ликвидация открытого горения.

В тушении участвовали 21 человек, 6 пожарных расчётов. На пожаре погибших и пострадавших нет, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".