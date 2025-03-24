В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадали девочка-подросток и женщина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Адвокат подсудимого заверил, что артист больше никогда не сядет за руль и не нуждается в возвращении водительского удостоверения.
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
В Самарской области второй год реализуется образовательная программа «Специалист по управлению персоналом».
Кадровики предприятий региона приобрели новые компетенции
Новое оборудование позволяет нам охватить максимальное количество пациентов с широким спектром заболеваний.
Физиотерапевтический кабинет Самарской городской поликлиники №6 оснастили современным оборудованием
В России продолжает действовать госпрограмма финансовой поддержки семей - «Материнский капитал».
Росреестр СО: изменения в законе о «Материнском капитале»
В Самарской области из-за ДТП с нефтевозом экологии причинен ущерб на 9,7 млн рублей
В Самарской области из-за ДТП с нефтевозом экологии причинен ущерб на 9,7 млн рублей
на реке Волга около причала «Нефтяник» двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
На реке Волга около причала «Нефтяник» двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 миллиардов рублей
Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 миллиардов рублей
Молодёжь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей
Молодёжь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадали девочка-подросток и женщина

24 марта 2025 11:54
172
В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадали девочка-подросток и женщина

23 марта на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека. 

В Куйбышевском районе Самары в 14:03 час. 36-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Tilda, двигался по Уральскому шоссе, со стороны ул. Новосельская в направлении Южного шоссе. В пути следования, напротив дома 2 мужчина не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением 39-летней местной жительницы.  Водитель-женщина и ее пассажир – 16-летняя девушка госпитализированы с места ДТП.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 22
24 марта 2025, 12:52
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 22
Как сообщили в оперативных службах региона, среди пострадавших восемь детей. Происшествия
136
В Самаре водитель сбил девушку и уехал
24 марта 2025, 10:53
В Самаре водитель сбил девушку и уехал
Авария произошла на Московском шоссе в Октябрьском районе. Происшествия
216
В ДТП с автобусом в Крыму погибли, предварительно, пять человек
24 марта 2025, 09:49
В ДТП с автобусом в Крыму погибли, предварительно, пять человек
Авария произошла утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе с Укромное. Происшествия
173
В центре внимания
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
24 марта 2025  10:29
В Самарской области стартуют бесплатные патриотические экскурсии для детей «Дороги Победы»
181
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
24 марта 2025  10:19
Где в Самаре отключат воду на неделю с 25 марта
243
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
832
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
926
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
697
Весь список