В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадали девочка-подросток и женщина

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23 марта на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.



В Куйбышевском районе Самары в 14:03 час. 36-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Tilda, двигался по Уральскому шоссе, со стороны ул. Новосельская в направлении Южного шоссе. В пути следования, напротив дома 2 мужчина не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением 39-летней местной жительницы. Водитель-женщина и ее пассажир – 16-летняя девушка госпитализированы с места ДТП.