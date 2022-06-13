Я нашел ошибку
Главные новости:
Первым заездом сезона стала «Кириллица», посвященная Году культурного наследия народов России.
В Крыму стартовал новый образовательный сезон «Тавриды»
Ведутся поиски.
В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море
Она сообщила, что решение принято в связи с переходом на другую работу.
Путин освободил Поклонскую от должности замруководителя Россотрудничества
Анонс культурных событий недели. 
Программа культурных мероприятий в регионе 
Спортсмены Самарской области регулярно принимают участие во всех масштабных мероприятиях, проводимых на территории региона.
Фестиваль «САМ.ФЕСТ» собрал не только поклонников современной музыки, но и спорта
Это более 11 тысяч жалоб и вопросов.
Майский ТОП: органы власти Самарской области взяли в работу 99% сообщений граждан в соцсетях
В Самаре у наркозакладчика изъяли 90 свертков с мефедроном
В Самаре у наркозакладчика изъяли 90 свертков с мефедроном
Cобираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Cобираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море

13 июня 2022 15:52
104
Ведутся поиски.

В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации ведомства, это произошло накануне днем.

"В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения", — говорится в релизе.

Оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.

Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда "Крым-Спас".

В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.

 

Фото:   pexels

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
475
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
879
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2022  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
525
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
686
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
11 июня 2022  10:37
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
2156
Весь список