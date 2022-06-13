В Крыму двух детей унесло на матрасе в открытое море

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В Сакском районе Крыма двух детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации ведомства, это произошло накануне днем.

"В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения", — говорится в релизе.

Оперативники ведут поиски детей. Прокуратура организовала проверку и намерена дать оценку исполнению родительских обязанностей.

Крымское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К поискам мальчика и девочки подключились сотрудники МВД, МЧС, отряда "Крым-Спас".

В СК отметили, что на пляже нет каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания. Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку и этому обстоятельству.

Фото: pexels