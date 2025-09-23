Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
Сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный

23 сентября 2025 12:24
90
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный

22 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, погиб - 1.

В Красноярском районе в 17:25 на 1,9 км а/д «Волжский -  Курумоч - Урал» 34-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Vesta, двигалась со стороны Самары в сторону села Курумоч. В пути следования, проезжая на зеленый сигнал светофора регулируемый пешеходный переход, допустила наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. С места ДТП пешеход госпитализирована.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ДТП с опрокидыванием фуры произошло в Пестравском районе
23 сентября 2025, 11:41
ДТП с опрокидыванием фуры произошло в Пестравском районе
Специалисты противопожарной службы Самарской области оперативно прибыли к месту автоаварии. Происшествия
85
В Самаре в ДТП погибла мотоциклистка
23 сентября 2025, 11:29
В Самаре в ДТП погибла мотоциклистка
Она столкнулась с автомобилем HAVAL. Происшествия
104
В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку
22 сентября 2025, 12:42
В Самаре сотрудники ОМОН помогли пострадавшему в ДТП ребенку
Ребенок доставлен в одну из городских больниц. Происшествия
422
В центре внимания
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
13
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
77
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
155
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
137
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
621
Весь список