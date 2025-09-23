В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный

90

22 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, погиб - 1.

В Красноярском районе в 17:25 на 1,9 км а/д «Волжский - Курумоч - Урал» 34-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Vesta, двигалась со стороны Самары в сторону села Курумоч. В пути следования, проезжая на зеленый сигнал светофора регулируемый пешеходный переход, допустила наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. С места ДТП пешеход госпитализирована.