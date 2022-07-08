В Красноярском районе водитель погиб за рулем

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7 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:00 в Красноярском районе. В ПГТ Волжский в районе д. 2 по ул. Железнодорожной 59-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris» не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил контроль за дорожным движением и допустил наезд на препятствие - металлическое ограждение. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате смерти водителя при управлении автомобилем.