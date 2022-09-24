В Красноярском районе в ДТП пострадали водитель и девочка-подросток

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23 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали 17 человек и 2 погибли.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе в 01.32 час. на 1055,9 км а/д М5-Урал, 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2191», нарушил расположение транспортных средств на проезжей части дороги, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и столкновение с транспортным средством «Kia Sorento», под управлением водителя 1981 года рождения. С места ДТП водитель отечественного автомобиля и 15-летняя пассажир кроссовера госпитализированы в медицинские учреждения.