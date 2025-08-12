141

11 августа в 19:30 в Красноярском районе Самарской области в смертельной аварии разбилась женщина. Кроме того, сообщается о семи пострадавших.

По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Suzuki двигалась по 372 км дороги "Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к г. Самара" в направлении села Старый Буян.

В пути следования, на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением 33-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

На месте ДТП погибла водитель Suzuki и 7 человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших - 4 несовершеннолетних, пишет Самара Город | Новости Самары.