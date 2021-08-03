В Красноярском районе подросток на скутере врезался в автомобиль

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Еще одно ДТП 2 августа произошло в 16:40 в Красноярском районе.

Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, двигался на скутере по автодороге «Курумоч-Новый Буян» со стороны с. Новый Буян в направлении п. Курумоч. По предварительной информации, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Mazda CX-5», под управлением мужчины 1966 года рождения. В результате ДТП пострадавшего мальчика госпитализировали. В настоящее время его состояние здоровья удовлетворительное.