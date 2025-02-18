В Красноярском районе на 1065 километре трассы М-5 столкнулись 3 машины

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18 февраля утром в Красноярском районе произошло ДТП. На 1065 километре трассы М-5 столкнулись 3 транспортных средства.

Расчет в количестве четырех человек на пожарном автомобиле выехал к месту вызова.Также к месту происшествия были вызваны бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение с последующим съездом в кювет трех автомобилей: KIA RIO, Volkswagen Polo и Lada Granta.

Водитель легкового автомобиля Lada Granta был травмирован и госпитализирован.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работы отключили аккумуляторные батареи и произвели стабилизацию транспортных средств.

Причины аварии устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"