В Красноярском районе на 1065 километре трассы М-5 столкнулись 3 машины

18 февраля утром в Красноярском районе произошло ДТП. На 1065 километре трассы М-5 столкнулись 3 транспортных средства.
Расчет в количестве четырех человек на пожарном автомобиле выехал к месту вызова.Также к месту происшествия были вызваны бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение с последующим съездом в кювет трех автомобилей: KIA RIO, Volkswagen Polo и Lada Granta.
Водитель легкового автомобиля Lada Granta был травмирован и госпитализирован.
Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работы отключили аккумуляторные батареи и произвели стабилизацию транспортных средств.
Причины аварии устанавливаются.