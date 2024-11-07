В Красноярском районе горели надворные постройки на площади 160 кв. метров

На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б».
7 ноября в 1 час 31 минуту диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Новосемейкино на улице Попова горят надворные постройки.
К месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 151 и 110 Отряда № 41 в количестве 11 человек.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горят надворные постройки на площади 160 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения.
На борьбу с огнем оперативно были поданы 4 ствола «Б».
Ликвидация открытого горения зафиксирована в 2 часа 55 минут, ликвидация последствий пожара объявлена в 4 часа 55 минут.
Благодаря слаженным действиям наших пожарных удалось избежать распространения огня на соседние постройки.
При пожаре пострадавших, к счастью, нет.