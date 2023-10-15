В Красноярском районе девочка упала в подвал

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14 октября в одном из домов на улице Речная, коттеджного поселка «Излучина» Красноярского района в подвальное помещение упала девочка 2010 года рождения. В результате полученных травм самостоятельно выбраться она не смогла. Ей требовалась срочная медицинская помощь.

Для транспортировки пострадавшей требовалась помощь спасателей. В 16.44 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области приступили к спасательным работам. Пострадавшую переместили на жесткие носилки. Используя альпинистское снаряжение, девочку подняли на поверхность. В 18.05 пострадавшую передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. На месте происшествие работало пять спасателей, задействован аварийно-спасательный автомобиль, пишет ПСС по Самарской области.