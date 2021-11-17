В Красноярске два стеллажа с алкоголем обрушились и завалили рабочего склада

В Красноярске на складе два стеллажа с алкогольной продукцией обрушились и завалили рабочего, передают "Известия".
«На место обрушения выехали оперативные службы. Силами краевого учреждения «Спасатель», городскими спасателями и сотрудниками МЧС был проведен разбор обрушившихся стеллажей», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Пострадавший оказался зажат металлическими конструкциями, отметили в ведомстве. Мужчина был извлечен с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Уточняется, что помощь рабочему оказала бригада скорой помощи.
Причины случившегося выясняются. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности.
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