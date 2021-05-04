В Красноглинском районе Самары вылетел с дороги и перевернулся Mitsubishi АSХ

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3 мая в Красноглинском районе Самары на 24-ом км Московского шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi АSХ.

По информации ГИБДД 27-летний водитель ехал на Mitsubishi АSХ со стороны поселка Мехзавод и не справился с рулевым управлением.

Автомобиль вылетел с дороги, врезался в металлическое ограждение, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель автомобиля получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту произошедшей аварии проводится проверка, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: ГУ МВД СО