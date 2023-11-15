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В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали две женщины

15 ноября 2023 11:42
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В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали две женщины

14 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе. В 07-20 час., 27-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по ул. Московское шоссе (дублер). В пути следования возле дома № 2 Д, в нарушение требований п.8.4 ПДД РФ, при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением 19-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы женщины-пассажиры 1976, 2005 годов рождения обоих автомобилей.    

Теги: ДТП

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