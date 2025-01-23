В Красноармейском районе в ДТП пострадали двое

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22 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 09:10 час. в Красноармейском районе. 33-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в направлении г. Самара. В пути следования, на 138 км. указанной автодороги в нарушении требований дорожной разметки выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной в составе с прицепом, который перевозил дизельное топливо, под управлением 53-летнего водителя.

С места ДТП в медучреждение доставлены водитель легкового автомобиля, ему назначено амбулаторное лечение, и его пассажир, 33-летняя женщина – госпитализирована.