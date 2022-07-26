В Красноармейском районе упала водонапорная башня

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В понедельник, 25 июля, в поселке Дубовка Красноармейского района произошло разрушение водонапорной башни, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Без водоснабжения оставались потребители 60 частных жилых домов, в которых проживает 214 человек, в том числе 35 детей, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушалось.

Водоснабжение потребителей 42 частных жилых домов, в которых проживает 134 человека, из них 20 детей, восстановлено по резервной схеме на пониженном давлении, потребителям 18 частных жилых домов, в которых живут 80 человек, 15 из которых дети, организован подвоз питьевой воды от МУП "Водоснабжение" Красноармейское одним бойлером.

Для ликвидации последствий происшествия привлечено 10 человек, которыми используется семь единиц техники.

Органы управления и силы районного звена территориальной подсистемы Самарской области РСЧС с 13:00 25 июля переведены в режим функционирования: "чрезвычайная ситуация", пишет Волга Ньюс.