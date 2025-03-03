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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноармейском районе ранним утром тушили пожар на 70 кв. метров

3 марта 2025 13:42
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В Красноармейском районе ранним утром тушили пожар на 70 кв. метров

2 марта в 5 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть поступила информация о том, что в селе Волчанка на улице Советской горят надворные постройки.
К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126.
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».
Локализация пожара была объявлена в 6 часов 19 минут, а ликвидация открытого горения в 6 часов 40 минут.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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