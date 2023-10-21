В Красноармейском районе мать украла у дочери заточный станок

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Подозреваемая привязала его к велосипеду и увезла.

В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району обратилась жительница одного из поселков с заявлением о хищении из надворной постройки самодельного заточного станка. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 2100 рублей.

В ходе отработки административного участка старшему участковому уполномоченному поступила информация о том, что к краже может быть причастна мать потерпевшей – безработная, ранее судимая за кражу и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, местная жительница 1980 года рождения. Полицейские задержали женщину по месту проживания, где в ходе осмотра обнаружили похищенный станок и изъяли его.

Подозреваемая призналась в совершении преступления и пояснила, что знала о хранящемся в бане дочери станке, вытолкала его из помещения, привязала к велосипеду и увезла, чтобы в дальнейшем перепродать.

Группой дознания ОМВД России по Красноармейскому району в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158.1 УКРФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Похищенное возвращено законной владелице.