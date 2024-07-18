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В Красноармейском районе горел жилой жилой дом на площади 100 кв. м

18 июля 2024 18:08
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В Красноармейском районе горел жилой жилой дом на площади 100 кв. м

Сегодня, 18 июля в 09:53 диспетчеру поступило сообщение о пожаре в селе Колывань на улице Спортивной. Дежурный караул в составе 5 человек из пожарно - спасательной части № 126 выехал к месту пожара. Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит жилой дом на площади 100 квадратных метров. На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 10:30 была объявлена локализация пожара, в 12:05 – ликвидация открытого горения. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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