В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы

Огонь распространился на 500 квадратных метров.

Вчера в 12:04 в поселке Пензено на улице Советской загорелись надворные постройки, о чем в пожарно-спасательную часть № 133 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Оперативно на место вызова были направлены расчеты из пожарно-спасательной части № 133.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки (сарай, навесы, сеновал) на площади 500 квадратных метров и семь тонн соломы.

Незамедлительно наши специалисты подали на тушение 4 ствола «Б» и стационарный лафетный ствол.

В 12:55 была объявлена локализация пожара, в 13:10 – объявлена ликвидация открытого горения. В 15:38 пожар был полностью ликвидирован.

К сожалению, погибли 10 овец и 30 кур.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"