Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров

8 октября 2025 13:47
95
7 октября в 15 часов 6 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Софьино горит сухая трава.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Давыдовка.
По прибытии было установлено, что на площади 1000 квадратных метров горит сухая трава.
На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б».
В тушении принимали участие 6 человек личного состава, 3 единицы техники.
В 16 часов 1 минуту пожар был локализован, в 16 часов 21 минуту – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

