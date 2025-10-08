В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров

95

7 октября в 15 часов 6 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Софьино горит сухая трава.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Давыдовка.

По прибытии было установлено, что на площади 1000 квадратных метров горит сухая трава.

На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б».

В тушении принимали участие 6 человек личного состава, 3 единицы техники.

В 16 часов 1 минуту пожар был локализован, в 16 часов 21 минуту – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.