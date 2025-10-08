В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района

113

Горят сухая трава и подстилка на площади 20 400 квадратных метров.

7 октября в 12:09 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что горит 1 квартал Кузькинского лесничества.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №135 Отряда № 37, а так же техника Шигонского лесничества. Прибыв на место пожара, они установили, что горит лесной фонд, сухая трава и подстилка на площади 20 400 квадратных метров.

На момент прибытия существовала угроза распространения огня на лес.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б» и 5 ранцевых лесных огнетушителей.

Благодаря слаженным действиям пожар удалось локализовать в 12:40, а ликвидировать открытое горение в 16:40.

На данный момент продолжается ликвидация последствий пожара.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"