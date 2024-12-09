В Кошкинском районе произошёл пожар в частном жилом доме: есть погибшие

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7 декабря в 20 часов 22 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Кошки горит жилой дом.

К месту пожара были незамедлительно направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 129 и 88 пожарно-спасательного отряда № 49.

По прибытии было установлено, что внутри дома горят мебель и постельные принадлежности.

В тушении пожара принимали участие 11 человек личного, работали 3 звена газодымозащитной службы, на тушение дома были поданы 2 ствола «Б».

К сожалению, погибли 2 человека. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"