В Кошкинском районе произошёл крупный пожар в частном жилом доме

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Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров.



10 сентября в 16 часов 46 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Надеждино горит дом.



По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом и хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров.

На тушение были поданы 5 стволов «Б».

В 17 часов 16 минут была объявлена локализация пожара, а в 17 часов 38 минут - ликвидация открытого горения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"