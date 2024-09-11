В Кошкинском районе произошёл крупный пожар в частном жилом доме

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров.
10 сентября в 16 часов 46 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Надеждино горит дом.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом и хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров.
На тушение были поданы 5 стволов «Б».
В 17 часов 16 минут была объявлена локализация пожара, а в 17 часов 38 минут - ликвидация открытого горения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины пожара устанавливаются.