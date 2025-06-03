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В Кошкинском районе мужчина у себя в гостях избил соседку

3 июня 2025 10:58
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В Кошкинском районе мужчина у себя в гостях избил соседку

В марте текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Кошкинскому району поступило сообщение от 38-летней местной жительницы, которая сообщила, что сосед нанёс ей телесные повреждения.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, убедившись, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, опросили её, провели поквартирный обход с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Заявитель пояснила полицейским, что пришла с подругой в гости к соседу. Во время застолья у неё с хозяином квартиры произошёл конфликт, во время которого он несколько раз ударил её по лицу и телу. После этого она ушла к себе домой и вызвала полицию.

Полицейские приняли меры к розыску злоумышленника, доставили женщину в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали ушибы, не повлёкшие длительного расстройства здоровья.

При сборе материалов доследственной проверки сотрудниками полиции установлено, что ранее злоумышленник — мужчина 1987 года рождения — постановлением мирового судьи Кошкинского района за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев), привлекался к административной ответственности, и ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ, от исполнения которых он уклонился.

Группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении сельского жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Потерпевшей рекомендовано обратиться в суд для взыскания компенсации морального вреда.

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