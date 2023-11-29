В Кошкинском районе Lifan перевернулся в кювет

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В Кошкинском районе 28 ноября на 11,46 км а/д «Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки- Островка-Новое Фейзуллово-Мамыково-гр. района» в 00:45 час. 36-летний водитель, управляя а/м Lifan 214815, двигался со стороны г. Нурлат, Республики Татарстан в направлении с. Кошки. В пути следования не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет по ходу движения. Водитель госпитализирован с места аварии бригадой скорой медицинской помощи.