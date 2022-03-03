В Кировском районе Самары женщина-пешеход попала под машину

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2 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:45 в Кировском районе Самары. Женщина-водитель 1991 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности не привлекалась), управляя автомобилем «Mitsubishi Lancer», напротив дома № 41 по ул. Енисейская совершила наезд на женщину-пешехода 1979 года рождения. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. После ДТП женщина-пешеход госпитализирована.