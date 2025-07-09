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В Кировском районе Самары водитель сбил 11-летнюю девочку

9 июля 2025 11:49
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В Кировском районе Самары водитель сбил 11-летнюю девочку

8 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. 

В Кировском районе Самары полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 15:38 час. 22-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по ул. Изыскательская со стороны ул. Магистральная в направлении ул. Щорса. В пути следования возле дома № 210 совершил наезд на 11-летнюю девочку. С места ДТП ребенок госпитализирован.

Теги: ДТП

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