В Кировском районе Самары в ДТП пострадали двое

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18 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе в 17-20. Женщина-водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta двигалась по ул. Чекистов. В пути следования возле дома № 103 выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 29-летнего водителя. После чего 24-летний водитель управляя автомобилем Vortex Estina допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva. С места ДТП госпитализирована 29-летняя женщина-пассажир Chevrolet Niva, водителю оказана разовая медицинская помощь.