В Кировском районе Самары пешеход попал под машину

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5 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

ДТП произошло в 08:50 в Кировском районе Самары. Водитель 1977 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз), управляя автомобилем «Volkswagen», напротив д. № 2А/1 по ул. Чекистов совершил наезд на пешехода 1953 года рождения. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. Пешеход госпитализирован.