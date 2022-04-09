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В Кировском районе Самары двое пострадали в ДТП

9 апреля 2022 13:50
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В Кировском районе Самары двое пострадали в ДТП

8  апреля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. 

Одно из ДТП произошло в Кировском районе областного центра в 07:10 водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21124» , следовал по Ракитовскому шоссе. Напротив д. 4А кор. 1 по Ракитовскому шоссе, при повороте налево на пр. Карла Маркса не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris» под управлением водителя 1987 года рождения, который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир отечественной легковушки – женщина 1958 года рождения, госпитализированы.

Теги: ДТП

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