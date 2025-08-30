Я нашел ошибку
Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе
Сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире в августе
В Госдуме рассказали о вступающих в силу в сентябре законах
В Госдуме рассказали о вступающих в силу в сентябре законах
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали мотоциклист и пассажир-подросток
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали мотоциклист и пассажир-подросток
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%
Спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления
В Кинельском районе в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка
В Кинельском районе в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В Кинельском районе в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка

30 августа 2025 10:39
259
В Кинельском районе в ДТП пострадали мотоциклист и его пассажирка

29 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, погиб -1. 

В Кинельском районе в 14:10 на 33,6 км автодороги «Самара-Бугуруслан» 67-летний мужчина, управляя автомобилем ZOTYE T600, двигался в направлении города Бугуруслан. В пути следования водитель неверно выбрал боковой интервал до попутно движущегося транспортного средства и совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 32-летнего водителя. Мотоциклисту и его пассажиру – 30-летней женщине врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали мотоциклист и пассажир-подросток
30 августа 2025, 12:18
30 августа 2025, 12:18
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали мотоциклист и пассажир-подросток
Мотоциклист госпитализирован с места ДТП.
61
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
29 августа 2025, 17:44
29 августа 2025, 17:44
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
383
В Тольятти машина врезалась в бордюр и столб, водитель погиб
29 августа 2025, 12:00
29 августа 2025, 12:00
В Тольятти машина врезалась в бордюр и столб, водитель погиб
Авария произошла в Автозаводском районе.
280
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
30 августа 2025  11:58
30 августа 2025  11:58
Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку
136
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
30 августа 2025  09:18
30 августа 2025  09:18
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
204
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
303
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
843
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
483
