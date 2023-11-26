В Кинельском районе утонул рыбак

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25 ноября водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поисковые работы на озере около села Грачевка Кинельского района. Там ушел на рыбалку и пропал мужчина 1946 года рождения. За помощью к спасателям обратились родственники пропавшего.

Осматривая берег озера они обнаружили его вещи рядом с промоиной. В 14.00 начались поиски. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что мужчина передвигаясь по льду попал в припорошенную снегом промоину. выбраться на лед он не смог. В 17.15 водолаз обнаружил утонувшего на глубине 3,5 метра. Мужчину доставили до берега и передали сотрудникам полиции, сообщает ПСС по Самарской области.