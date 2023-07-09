В Кинельском районе КАМАЗ сбил подростков на мотоцикле, один погиб

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Еще одно смертельное ДТП 8 июля произошло в 16:00 час. в Кинельском районе. 29-летний водитель, управляя а/м Камаз-53504, двигался по ул. Тверская в направлении ул. Южная. В пути следования, на перекрестке равнозначных дорог, допустил столкновение с незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом под управлением 15-летнего водителя. Подросток, не имеющий права управления транспортными средствами уехал с места ДТП, но был оперативно разыскан и задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Пострадавшему пассажиру мотоцикла помощь на месте аварии оказали очевидцы. Правовое решение о виновнике ДТП будет вынесено после заключения эксперта, так как на основании данных полученных после осмотра места происшествия виновника установить не представляется возможным. Пассажир мотоцикла - 15-летний подросток скончался. Водитель и пассажир мотоцикла не передвигались без мотошлемов.