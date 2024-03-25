В Кинельском муниципальном районе горели две бани

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24 марта в 6 часов 50 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда о том, что в селе Домашка на улице Большая, Кинельского муниципального района, горит баня. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 136 пожарно-спасательного отряда № 34 и пожарно-спасательной части № 104 пожарно-спасательного отряда № 36. По прибытии на место пожара в 7 часов 34 минуты было установлено, что горит баня. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 7 часов 36 минут пожар был локализован, в 7 часов 46 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава, 2 единицы техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.



В тот же день в 9 часов 59 минут поступило сообщение о том, что горит баня на улице ж/д Советская городского округа Кинель. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 10 часов 3 минуты было установлено, что горит баня. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 10 часов 9 минут пожар был локализован, в 10 часов 28 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава, 2 единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б». Работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"