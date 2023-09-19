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В Кинеле женщина демонтировала отмостку на соседском участке

19 сентября 2023 10:37
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В Кинеле женщина демонтировала отмостку на соседском участке

Кинельские судебные приставы убедили женщину демонтировать часть отмостки, заходящую на территорию соседского участка, и восстановить плодородный слой почвы.

В одном из поселков в Кинеле соседи не смогли мирно решить спор о границах земельного участка. В итоге дело дошло до суда, исполнительный документ из которого поступил в отделение судебных приставов Кинельского района Самарской области. В соответствии с судебным решением должнице необходимо было демонтировать часть отмостки, расположенной на чужом земельном участке, и после восстановить плодородный слой почвы.

Судебные приставы уведомили женщину о возбужденном исполнительном производстве и проинформировали о последствиях неисполнения решения суда. Хозяйка участка проигнорировала срок для добровольного исполнения, принципиально не желая демонтировать часть отмостки. В адрес должницы неоднократно направлялись требования,  но работы произведены так и не были. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении женщины постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, кроме того, она была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых мер жительница поселка демонтировала отмостку и восстановила плодородный слой почвы на соседском участке.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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