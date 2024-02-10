В Кинеле водитель сбил женщину на парковке

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9 февраля зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГИБДД выявлено 533 нарушения ПДД РФ, в т. ч. 10 нарушений перевозки детей. Задержано 8 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В Кинельском районе в 12:55 на ул. Шоссейная напротив дом 99 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель водитель 1979 г.р., управляя автомобилем Kia, при движении задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, совершил наезд на пешехода – женщину 1952 г.р., которая находилась сзади транспортного средства на парковочной площадке. В результате ДТП пешеход госпитализирован.