В Кинеле горел частный дом на площади 100 квадратных метров

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Сегодня в 9:15 в городском округе Кинель на улице Киевской загорелся дом.

Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 Отряда № 34 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров.

На тушение были поданы 3 ствола «Б».

В 9:30 зафиксирована локализация пожара. В настоящий момент осуществляется ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Пожарные-спасатели эвакуировали 4 человека.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"