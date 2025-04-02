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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле горел частный дом на площади 100 квадратных метров

2 апреля 2025 12:22
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В Кинеле горел частный дом на площади 100 квадратных метров

Сегодня в 9:15 в городском округе Кинель на улице Киевской загорелся дом. 
Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 Отряда № 34 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». 
По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что площадь горения составляет 100 квадратных метров. 
На тушение были поданы 3 ствола «Б». 
В 9:30 зафиксирована локализация пожара. В настоящий момент осуществляется ликвидация открытого горения. 
Пострадавших, к счастью, нет. 
Пожарные-спасатели эвакуировали 4 человека.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: Пожар

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