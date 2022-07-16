В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое

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15 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Кинель-Черкасском районе в 17:30 час. Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по 2 км. 520 м. автодороги «Самара-Бугуруслан-Кинель- Черкассы» со стороны г. Отрадный в направлении с. Сергиевск, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением, допустил съезд автомобиля с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием. С места ДТП в медицинское учреждение госпитализированы водитель отечественной легковушки и несовершеннолетняя девушка-пассажир 2007 года рождения.