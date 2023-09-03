В Кинель-Черкасском районе машина перевернулась из-за лисы

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2 сентября на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 19 человек. дицинского освидетельствования на состояние опьянения – 18, и за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля – 106. Задержано 5 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в 22:40 час. в Кинель-Черкасском районе. 23-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Priora, двигался по автодороге «Кинель-Черкассы – Урал» в направлении с. Кинель-Черкассы. В пути следования, на 5 м. данной автодороги не справился с управлением, допустил наезд на дикое животное – лису, съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся. Мужчина госпитализирован. Дикое животное погибло на месте дорожно-транспортного происшествия.