Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
Более 600 мероприятий по всей стране организовало Российское общество «Знание» ко Дню Победы
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
ФАДН России приглашает к участию в фотоконкурсе «Русская цивилизация»
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Аварийные дома в Самаре заинтересовали главу СК России Александра Бастрыкина
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Объявления о работе «только для славян» признали незаконными
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
Пенсионерка из Красноглинского района перевела мошенникам более миллиона рублей
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре снесли аварийный дом на улице Революционной
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре ночью автомобилистка врезалась в КАМАЗ
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе горел дом

13 мая 2024 13:36
145
В Кинель-Черкасском районе горел дом

12 мая в 2 часа 55 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Советской в селе Вольная Солянка Кинель-Черкасского района горит дом. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом и надворные постройки на площади 130 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 3 часа 36 минут была объявлена локализация пожара, в 3 часа 58 минут - ликвидация открытого горения, в 6 часов 43 минуты - ликвидация последствий пожара. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В поселке Суходол горел жилой дом на площади 60 квадратных метров
13 мая 2024, 12:53
В поселке Суходол горел жилой дом на площади 60 квадратных метров
Погибших, к счастью, нет. Происшествия
138
В Самарском районе Самары загорелись два частных дома
09 мая 2024, 21:00
В Самарском районе Самары загорелись два частных дома
Пожару присвоен повышенный ранг сложности № 2. Происшествия
739
В Жигулевске пожар распространился на 370 квадратных метров
09 мая 2024, 20:12
В Жигулевске пожар распространился на 370 квадратных метров
Прибывшие подразделения установили, что горят два частных дома и надворные постройки. Криминал
775
В центре внимания
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон.
12 мая 2024  13:22
Проект по созданию пешей тропы на Самарской Луке «Путь реки» открывает новый сезон
468
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
12 мая 2024  13:10
Ночью 13, 14 и 15 мая 2024 местами в Самарской области ожидаются заморозки
741
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
744
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
764
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
687
Весь список