В Кинель-Черкасском районе горел дом

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12 мая в 2 часа 55 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Советской в селе Вольная Солянка Кинель-Черкасского района горит дом. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом и надворные постройки на площади 130 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 3 часа 36 минут была объявлена локализация пожара, в 3 часа 58 минут - ликвидация открытого горения, в 6 часов 43 минуты - ликвидация последствий пожара. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"