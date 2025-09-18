В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover

Сегодня в 11 часов 28 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1169 км трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 120.
Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии на место вызова было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Vesta и Land Rover.
К сожалению, пострадали три человека.
Специалисты провели аварийно-спасательные работы: обесточивание аккумуляторных батарей, стабилизация автомобилей.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Фото: облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"