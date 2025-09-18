Я нашел ошибку
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover

18 сентября 2025 16:54
161
К сожалению, пострадали три человека.

Сегодня в 11 часов 28 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1169 км трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 120.
Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Vesta и Land Rover.

К сожалению, пострадали три человека.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: обесточивание аккумуляторных батарей, стабилизация автомобилей.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

