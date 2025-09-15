Я нашел ошибку
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
В Камышлинском районе автомобилистка сбила мотоциклиста

15 сентября 2025 13:39

15 сентября 2025 13:39
137
В Камышлинском районе автомобилистка сбила мотоциклиста

14 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. 

В Камышлинском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. В 09:50 на 1178,47 км  автодороги М-5 «Урал» водитель Chery Tiggo  -  31-летняя женщина, осуществляя движение по автодороге «Похвистнево-Клявлино» со стороны г. Похвистнево в сторону с. Камышла не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, совершила столкновение с мотоциклом Honda под управлением 51-летнего водителя, движущегося со стороны города Уфа в сторону города Самара. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

на мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
14 сентября 2025, 14:02
На мосту в Самаре столкнулись 5 автомобилей
Теперь правоохранители уточняют информацию о пострадавших и разбираются во всех обстоятельствах аварии.  Происшествия
484
Потребовалась помощь спасателей.
13 сентября 2025, 20:21
Около села Черноречье во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Потребовалась помощь спасателей. Происшествия
592
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
13 сентября 2025, 12:12
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Водитель госпитализирован, а 23-летний пассажир отпущен домой. Происшествия
611
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области

15 сентября 2025  11:07
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
247
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

15 сентября 2025  10:59
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
189
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком

14 сентября 2025  12:10
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
590
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО

14 сентября 2025  11:21
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
507
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города

14 сентября 2025  10:33
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
459
