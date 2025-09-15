В Камышлинском районе автомобилистка сбила мотоциклиста

137

14 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Камышлинском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. В 09:50 на 1178,47 км автодороги М-5 «Урал» водитель Chery Tiggo - 31-летняя женщина, осуществляя движение по автодороге «Похвистнево-Клявлино» со стороны г. Похвистнево в сторону с. Камышла не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, совершила столкновение с мотоциклом Honda под управлением 51-летнего водителя, движущегося со стороны города Уфа в сторону города Самара. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.