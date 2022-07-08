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В Калмыкии утонул 11-летний спортсмен из Тольятти

8 июля 2022 09:15
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В Калмыкии утонул 11-летний спортсмен из Тольятти

Школьник из Тольятти погиб в Михайловском канале в Калмыкии, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Несчастный случай, по данным ведомства, произошел днем 6 июля в селе Джалыково Лаганского района, куда 11-летний спортсмен из Тольятти и его тренер заехали по пути на спортивные сборы в Адыгею. Мальчик решил искупаться в непроверенном водоеме и утонул.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Детали произошедшего устанавливаются, сообщает Смотрим.

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