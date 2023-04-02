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В кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, один человек погиб, более десяти пострадали

2 апреля 2023 20:05
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Погибшим оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский.

В кафе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погиб человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Позднее в МВД сообщили, что погибшим оказался известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Предположительно, в кафе на Университетской набережной сработало взрывное устройство, принесенное одним из посетителей в коробке. В ней была статуэтка, подаренная блогеру.

Организатор мероприятия, во время которого произошел взрыв, заявил, что принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

По последним данным, ранения получили 16 человек, их осматривают медики. 

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

 

Фото:  ru.freepik.com

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