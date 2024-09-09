В Хворостянском районе за сутки тушили три пожара общей площадью 1400 квадратных метров

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6 сентября в 10:03 на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в 300 метрах севернее поселка Прогресс. К месту вызова незамедлительно были направлены 3 пожарных расчета пожарно – спасательной части № 121 Отряда № 45 и ведомственная пожарная линейной производственно-диспетчерской станции «Совхозная». По прибытии было установлено, что горит трава на площади 1000 квадратных метров. В 12:39 была объявлена локализация пожара, в 12:45 – ликвидация открытого горения, в 12:46 – ликвидация последствий пожара. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б».



В 11:51 диспетчеру того же Отряда поступило сообщение о пожаре в километре юго-западнее села Михайло-Лебяжье. На тушение травы площадью 100 квадратных метров выдвинулась пожарно-спасательная часть № 121 пожарно-спасательного отряда № 45. Уже в 12:23 была объявлена локализация пожара, в 12:27 – ликвидация открытого горения, в 12:35 – ликвидация последствий пожара.



В 13:48 диспетчеру вновь поступило сообщение о пожаре в 2 километрах севернее поселка Прогресс. К месту пожара направились 3 человека из пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45. На месте вызова было установлено, что очагами горит мусор на площади 300 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 14:54 была объявлена локализация пожара, в 15:20 – ликвидация открытого горения, в 15:33 – ликвидация последствий пожара.

При пожарах, к счастью, никто не пострадал.

Причины пожаров устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"