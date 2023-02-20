В Хворостянском районе водитель перевернул машину в кювет

110

19 февраля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в Хворостянском районе в 14.15.

Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Corolla», при выполнении обгона впереди идущего транспортного средства допустил выезд на левую по ходу движения обочину, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Водителю автомобиля «Toyota Corolla» и его пассажиру-девушке 2005 года рождения назначено амбулаторное лечение.