В Хворостянском районе сельчанин хранил винтовку в котельной

230

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Хворостянскому району от неравнодушных граждан получили информацию о том, что 49-летний местный житель незаконно хранит оружие.

С целью проверки полученной информации полицейские в присутствии понятых с согласия собственника провели осмотр его дома и надворных построек, в ходе которого в котельной обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на винтовку.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в доме нарезное огнестрельное охотничье оружие, а именно винтовку ТОЗ-8, 1956 года выпуска, калибр 5,6 мм, кольцевого воспламенения. Специалисты установили, что при использовании затвора винтовка может быть пригодной для стрельбы.

В ходе опроса безработный ранее не судимый селянин пояснил полицейским, что винтовку хранил без цели сбыта. О том, что это запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.