В Хворостянском районе Самарской области в ДТП пострадали четверо

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17 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 14:54 в Хворостянском районе с. Новокуровка. Женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта» черного цвета, следовала по ул. Спортивная в сторону автодороги «Осинки-Приволжье-Хворостянка». На перекрестке неравнозначных дорог, при выезде с второстепенной дороги, не уступила дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной, и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта» серебристого цвета, под управлением водителя 1952 года рождения. В результате ДТП пострадали 4 человека: оба водителя автомобилей и два пассажира (с первой и второй машины), им всем было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.